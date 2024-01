Petriško po poti rojaka Tomeka, Skuka zapušča Maribor

Koper/Maribor, 8. januarja - Potem ko se je slovenskemu nogometnemu prvoligašu Kopru, ta čas tretjemu klubu državnega prvenstva pridružil Hrvat Fran Tomek, so kanarčki danes objavili, da so sklenili sodelovanje še z njegovim rojakom Petrom Petriškom. Enaindvajsetletni krilni napadalec je podpisal dveletno pogodbo. Mariborčani pa so sporočili, da Xhuliano Skuka zapušča klub.