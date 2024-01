Zagreb decembra s skoraj petino več gostov kot decembra 2022

Zagreb, 8. januarja - Zagreb je bil decembra s 125.910 prihodi in 236.190 nočitvami najbolj obiskana turistična destinacija na Hrvaškem tako med domačimi kot tujimi gosti. Obiskalo ga je za 17 odstotkov več gostov, ki so ustvarili za 10 odstotkov več nočitev kot decembra 2022. Med tujimi gosti je bilo največ državljanov BiH, Slovenije, Avstrije, Srbije in Nemčije.