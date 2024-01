Tomaž Šušteršič: Mislim, da smo naredili nemogoče

Kranjska Gora, 8. januarja - Generalni sekretar 60. Zlate lisice Tomaž Šušteršič verjame, da so organizatorji s tekmama za svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori pustili pozitiven vtis, kar je tudi edino jamstvo, da bo to tekmovanje ostalo v Sloveniji. Kljub zelo zahtevnim vremenskim razmeram so izpeljali tako veleslalom kot slalom. "Naredili smo nemogoče," meni.