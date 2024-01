Fides čaka na vladno stran in začetek pogajanj

Ljubljana, 8. januarja - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so pred za torek napovedano enodnevno opozorilno stavko poudarili, da si stavke ne želijo in menijo, da je nepotrebna, saj so stavkovne zahteve rešljive. Vladno stran zato znova pozivajo k pogajanjem, pogajalska skupina Fidesa pa jo na pogajanjih pričakuje že danes dopoldne.