V Radencih na volitvah za občinski svet neuradno 43 odstotkov Listi Romana Leljaka

Radenci, 7. januarja - Na današnjih predčasnih volitvah za občinski svet v Radencih je po prvih neuradnih in delnih podatkih zmagala Lista Romana Leljaka s 43,07 odstotka glasov, je za STA povedal predsednik občinske volilne komisije Zlatko Herceg. Poudaril je, da so podatki neuradni in delni ter da bodo prvi uradni podatki znani v ponedeljek zvečer.