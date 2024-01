De Bruyne se je vrnil na igrišča, Liverpool izločil Arsenal

Manchester, 7. januarja - Kevin De Bruyne, belgijski nogometni reprezentant in zvezdnik svetovnega, evropskega in angleška prvaka Manchester Cityja, se je po dolgem času vrnil na igrišče. Na tekmi pokala FA, na kateri je City s 5:0 premagal nižjeligaša Huddersfield, je vstopil v 57. minuti in se izkazal s podajo za tretji gol meščanov.