Na EP v Franciji sedmerica turnih smučarjev

Chamonix, 8. januarja - V francoskem Flainu in Chamonixu se danes začenja evropsko prvenstvo v novi olimpijski disciplini - turnem smučanju. Do konca tedna bodo slovenske barve tam branili Rea Kolbl, Ana Čufer in Luka Kovačič, mlajši član Klemen Španring, mladinec Maj Pritržnik ter kadeta Klara Velepec in Jon Pritržnik.