Španski motorist v kritičnem stanju po padcu na Dakarju

Rijad, 7. januarja - Na reliju Dakar v Savdski Arabiji se je zgodila prva hujša nesreča. Ob koncu druge etape je padel španski motociklist Carles Falcon, pri padcu si je poškodoval glavo, zato so ga s helikopterjem v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico v Al-Duvadimi. Po podatkih spletne strani španskega časnika As so ga morali reševalci oživljati.