V Oberhofu slavje Francozinj, Slovenke ostale brez uvrstitve

Oberhof, 7. januarja - Francozinje Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz Bouchet, Sophie Chauveau in Julia Simon so zmagovalke ženske biatlonske štafetne tekme za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Drugo mesto so osvojile Norvežanke, ki so zaostale 9,3 sekunde in tretje Švedinje z zaostankom 33,5.