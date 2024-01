Na vrhu SP Anne Marie Rindom, Lin Pletikos 68.

Mar del Plata, 7. januarja - Tekmovalke so na svetovnem prvenstvu v olimpijskem jadralskem razredu ilca 6 za ženske v Mar del Plati v Argentini opravile drugi regatni dan. Odjadrale so tri regate in imajo po dveh dneh tako končane prve štiri plove. Edina Slovenka Lin Pletikos je ta čas skupno na 68. mestu med 102 jadralkama.