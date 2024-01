Ujeti obiskovalci Križne jame oskrbljeni, čakajo na upad vode

Cerknica, 7. januarja - Potapljači so ponoči prišli do petih obiskovalcev Križne jame, ki so v soboto tam ostali ujeti zaradi povečane količine padavin, in jim dostavili hrano. Kot je za STA povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije (JZS) Igor Benko, so trije obiskovalci in dva vodnika na varnem in nepoškodovani. Počakati bo potrebno le, da začne voda upadati.