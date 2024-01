V Križni jami v soboto ostalo ujetih pet oseb

Cerknica, 7. januarja - V Križni jami v občini Cerknica je zaradi povečane količine padavin v soboto popoldne ostalo ujetih pet oseb. Po navedbah centra za obveščanje posredujejo jamarski reševalci iz Postojne, Ljubljane in Novega mesta z jamarskimi potapljači in gasilci. Po poročanju Radia Slovenija se je potapljačem uspelo prebiti do ujetih ljudi, ki so v dobrem stanju.