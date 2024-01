Pri navedbi izobrazbe poslanke in ministrske kandidatke Čalušić na spletni strani DZ napaka

Ljubljana, 6. januarja - Pri navedbi izobrazbe poslanke Svobode in kandidatke za kmetijsko ministrico Mateje Čalušić na spletni strani DZ je prišlo do napake, ki so jo že odpravili, so za STA potrdili v poslanski skupini Svobode. Po pisanju nekaterih portalov je bila namreč še nedavno navedena univerzitetna izobrazba, a ima poslanka le visokošolsko diplomo.