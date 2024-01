Zgodovinska smučarska trilaterala Svet - Maze - Bokal

Kranjska Gora, 6. januarja - V počastitev jubilejne 60. Zlate lisice so v VIP prostoru ciljne arene v Podkorenu v Kranjski Gori danes pripravili zgodovinsko srečanje največjih zvezdnic slovenskega smučarskega športa, ki so se ga udeležile Tina Maze, Mateja Svet in Nataša Bokal. Povabljena je bila tudi Urška Hrovat, ki pa je udeležbo odpovedala zaradi bolečin v hrbtu.