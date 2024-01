Izidi veleslaloma alpskih smučarjev v Adelbodnu

* Izidi: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:54:06 56,15 57,91 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) + 1,26 57,30 58,02 3. Filip Zubčić (Hrv) 1,77 57,60 58,13 4. River Radamus (ZDA) 1,89 58,16 57,79 5. Henrik Kristofersen (Nor) 1,97 57,69 58,34 6. Alexander Steen Olsen (Nor) 2,01 57,68 58,39 7. Atle Lie McGrath (Nor) 2,03 57,49 58,61 8. Luca De Aliprandini (Ita) 2,12 57,52 58,66 9. Rasmus Windingstad (Nor) 2,27 57,54 58,81 10. Alexander Schmid (Nor) 2,28 58,06 58,28 ... 21. Žan Kranjec (Slo) 3,20 58,60 58,66 62. Štefan Hadalin (Slo) 4,51 - vrstni red v svetovnem pokalu: - veleslalom (4/11): 1. Marco Odermatt (Švi) 400 točk 2. Filip Zubčić (Hrv) 240 3. Marco Schwarz (Avt) 210 4. Žan Kranjec (Slo) 166 5. Henrik Kristofersen (Nor) 149 6. Alexis Pinturault (Fra) 130 7. Juan Verdu (And) 105 8. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 100 9. Altle Lie McGrath (Nor) 98 10. River Radamus (ZDA) 94 - skupno (11/42): 1. Marco Odermatt (Švi) 736 točk 2. Marco Schwarz (Avt) 464 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 320 4. Filip Zubčić (Hrv) 258 5. Vincent Kriecmayr (Avt) 227 6. Henrik Kristofersen (Nor) 225 7. Cyrien Sarrazin (Fra) 200 8. James Crawford (Kan) 192 9. Manuel Feller (Avt) 184 10. Bryce Bennett (ZDA) 178 ... 12. Žan Kranjec (Slo) 166 56. Miha Hrobat (Slo) 39 109.Martin Čater (Slo) 6