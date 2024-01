Prvi in drugi nosilec za naslov v Brisbanu

Brisbane, 6. januarja - V finalu teniškega turnirja ATP v Brisbanu z nagradnim skladom 598.470 evrov se bosta merila prvi in drugi nosilec. Prvopostavljeni Danec Holger Rune je v polfinalu s 6:4 in 7:6 premagal Rusa Romana Safiulina, drugopostavljeni Bolgar Grigor Dimitrov pa je bil s 6:3 in 7:5 boljši od Avstralca Jordana Thompsona.