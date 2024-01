V Parizu bodo poimenovali ulico po Davidu Bowieju

Pariz, 7. januarja - V Parizu bodo v ponedeljek poimenovali ulico po ikoni rock glasbe Davidu Bowieju, so sporočile mestne oblasti. Za to so se odločili po osmih letih od njegove smrti. Ulica Davida Bowieja bo v 13. okrožju francoske prestolnice na levem bregu mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.