Ribakina in Sabalenka finalistki v Brisbanu

Brisbane, 6. januarja - Kazahstanka Jelena Ribakina in Belorusinja Arina Sabalenka sta finalistki teniškega turnirja WTA v avstralskem Brisbanu. Drugopostavljena Ribakina je v polfinalu po dobri uri igre s 6:3, 6:2 premagala Čehinjo Lindo Noskovo, prva nosilka Sabalenka pa je v beloruskem dvoboju po uri in pol ugnala Viktorijo Azarenka s 6:2 in 6:4.