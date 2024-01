Evropska komisija na srečanju z belgijsko vlado o njenem predsedovanju Svetu EU

Bruselj, 5. januarja - Člani Evropske komisije na čelu s predsednico Ursulo von der Leyen so se danes ob začetku belgijskega predsedovanja Svetu EU sestali z belgijsko vlado. Na tradicionalnem srečanju komisije in vlade predsedujoče države ob začetku predsedovanja so razpravljali o prioritetah belgijskega predsedstva, zlasti o pripravah na prihodnost EU.