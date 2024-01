Celje, 5. januarja - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v zadnji tekmi rednega dela alpske lige premagali Val Gardeno s 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). Celjani so redni del končali na predzadnjem, 15. mestu in bodo uvrstitev v končnico lovili v kvalifikacijski skupini A.