Oberhof, 5. januarja - Francozinja Justine Braisaz-Bouchet je obdržala formo iz starega leta ter na biatlonski sprinterski tekmi v Oberhofu dosegla novo zmago, že četrto v nizu. Do novih točk sta prišli tudi Anamarija Lampič in Polona Klemenčič na 19. in 20. mestu.