V proračunu lani po prvi oceni za 2,3 milijarde evrov primanjkljaja

Ljubljana, 5. januarja - Državni proračun je lani po prvih podatkih zabeležil 2,3 milijarde evrov primanjkljaja ali 3,7 odstotka bruto domačega proizvoda. Prihodki so se v primerjavi z letom prej povečali za 5,5 odstotka, odhodki pa za 12 odstotkov. Na primanjkljaj so vplivali predvsem izdatki za blaženje draginje in za pomoč po avgustovskih poplavah.