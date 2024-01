Slovenska raziskovalka s preučevanjem starodavne DNA do razumevanja življenja preteklih ljudstev

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 6. januarja - Brina Zagorc je bioarheologinja in doktorska študentka na Univerzi na Dunaju. V doktoratu se osredotoča predvsem na raziskovanje starodavne DNA in stabilnih izotopov, s pomočjo katerih preučuje migracije in življenja ljudi v preteklosti. Med drugim preučuje ljudstvo Avarov, ki so v zgodnjem srednjem veku poseljevali širše območje Panonske nižine.