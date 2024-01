Evropska uredba za pravičen dostop do podatkov

Ljubljana/Bruselj, 5. januarja - Konec decembra je bila v uradnem listu EU objavljena uredba o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo. Cilj uredbe je potrošnikom in podjetjem olajšati dostop do podatkov, ki jih hrani zasebni sektor, so pojasnili na ministrstvu za digitalno preobrazbo.