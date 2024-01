Spirit zmanjšuje sredstva za trajnostno in krožno transformacijo podjetij

Ljubljana, 5. januarja - Javna agencija Spirit je zmanjšala skupna sredstva, ki so na razpolago za izvedbo razpisa za podporo zagonskim, mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025. Po novem je na voljo 16 milijonov evrov. Spremembo je agencija Spirit objavila v današnjem uradnem listu.