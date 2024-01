Carrefour zaradi podražitev ne bo več prodajal izdelkov PepsiCo

Pariz, 7. januarja - Francoska trgovska veriga Carrefour v Franciji, Italiji, Španiji in Belgiji ne bo več prodajala izdelkov ameriške družbe PepsiCo, kot sta gazirana pijača Pepsi in krompirjev čips Lay's. Kot so po poročanju tujih medijev ta teden pojasnili pri trgovcu, ne morejo pristati na tako velike podražitve teh izdelkov.