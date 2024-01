Izidi biatlona v Oberhofu (1)

- moški, 10 km (sprint): 1. Benedikt Doll (Nem) 24:12,2 (1) 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 1,8 (1) 3. Endre Stroemsheim (Nor) 5,4 (1) 4. Johannes Thingnes Boe (Nor) 19,6 (2) 5. Jakov Fak (Slo) 29,8 (0) . Johannes Kühn (Nem) 29,8 (0) 7. Tarjei Boe (Nor) 40,3 (2) 8. Martin Ponsiluoma (Šve) 40,4 (3) 9. Sebastian Stalder (Švi) 42,9 (0) 10. Sebastian Samuelsson (Šve) 44,8 (2) ... 55. Miha Dovžan (Slo) 2:38,3 (1) 62. Anton Vidmar (Slo) 2:48,9 (4) 75. Lovro Planko (Slo) 3:16,8 (3) ... - svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 534 točk 2. Tarjei Boe (Nor) 447 3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 394 4. Endre Stroemsheim (Nor) 377 5. Benedikt Doll (Nem) 376 6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 376 7. Philipp Nawrath (Nem) 330 8. Martin Ponsiluoma (Šve) 318 9. Sebastian Samuelsson (Šve) 312 10. Vetle Christiansen (Nor) 287 ... 27. Jakov Fak (Slo) 123 32. Lovro Planko (Slo) 92 38. Anton Vidmar (Slo) 54 53. Miha Dovžan (Slo) 18 ...