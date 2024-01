Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna strma pobočja v visokogorju, kjer vrhnja plast snega ni prav dobro sprijeta s tršo podlago, poleg tega je zaradi močnega jugozahodnika v peteklosti nastalo precej zametov. V snežni odeji so krajevno tanjše nestabilne plasti babjega pšena ali sodre. V sredogorju je snega manj, tudi bolj moker je bil in se je s podlago bolje sprijel, zato je tam nevarnost precej manjša.

Strnjena snežna odeja se na južnih pobočjih začne na okoli 1500 metri nadmorske višine, na severnih straneh pa nekaj sto metrov nižje. Debelejša snežna odeja je nad okoli 1800 metri. Sneg je zaradi vetrovnih razmer v preteklosti predvsem na severnih straneh in na izpostavljenih legah precej spihan, veliko je klož. Površina je precej različna, od skorje do trdega snega, le v zatišnih senčnih legah je nekaj mehkejšega snega.

Danes zjutraj se bo hitro pooblačilo, vrhovi se bodo zavili v meglo. Že sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki ne bodo segle do vzhodnih Karavank in Pohorja. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, v alpskih dolinah severozahodne Slovenije tudi nižje. Pihal bo zmeren, v visokogorju lahko močan južni do jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno in megleno s padavinami, ki bodo obilnejše na območju Julijskih Alp, nekoliko manj jih bo v Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah. Meja sneženja bo zjutraj na nadmorski višini okoli 1600 metrov, na območju vzhodnih Julijcev in zahodnih Karavank pa nižje. Pihal bo šibak do zmeren veter južnih smeri, ki se bo popoldne obračal v severne smeri. Hladilo se bo. V nedeljo bo oblačno in še vedno precej megleno. Sneženje bo oslabelo in v gorstvih na zahodu tudi ponehalo. Pihal bo okrepljen severnik. Skupaj bo v visokogorju Zahodnih in osrednjih Julijskih Alp zapadlo od 40 do 60 centimetrov snega, drugod in v sredogorju pa od 20 do 40 centimetrov. Mrzlo bo. V ponedeljek bo pretežno oblačno, vetrovno in mrzlo.

V gorah bodo ob koncu tedna vremenske in plazovne razmere postale zelo neugodne in nevarne. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo zaradi obilnega sneženja izraziteje povečala v soboto predvsem v visokogorju, kjer bo sneg suh in so v snežni odeji prisotne tudi šibke plasti ali pa bo sneg padel na trdo, poledenelo podlago. V večjem obsegu pričakujemo spontano plazenje kložastega in nesprijetega snega s strmih pobočij in v grapah. V nedeljo bo zapihal okrepljen severnik, ki bo na južnih straneh grebenov in sedel gradil nove klože. V prihodnjem tednu se plazovne razmere zaradi mrzlega vremena ne bodo kaj dosti spreminjale. Novi sneg bo ostal suh in mehak, veter ga bo prenašal v zamete.