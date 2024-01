GZS si od nove kmetijske ministrice želi stabilnega okolja

Ljubljana, 5. januarja - V Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS si od nove kmetijske ministrice želijo, da bi ustvarila stabilno poslovno okolje in pogoje za razvoj kmetijskega sektorja, je za STA dejala predsednica zbornice Tatjana Zagorc. Želijo si delovanja v smeri, da sta pridelava in predelava hrane bistveni za prehransko suverenost države.