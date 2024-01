Mediji: Moškega zaradi spolnega zlorabljanja hčerk obsodili na 23 let in pol zapora

Koper, 5. januarja - Petčlanski senat koprskega okrožnega sodišča je 52-letnega moškega iz slovenske Istre v četrtek spoznal za krivega spolnega zlorabljanja svojih treh hčerk in ga obsodil na 23 let in pol zaporne kazni, poročajo časniki. Sodba še ni pravnomočna. Tako tožilstvo kot obramba sta napovedala pritožbi.