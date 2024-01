Meloni: Evropski pakt o migracijah ne predstavlja trajnostne rešitve

Rim, 4. januarja - Evropski pakt o migracijah in azilu, o katerem sta konec decembra politični dogovor dosegla Svet EU in Evropski parlament, ne predstavlja trajnostne rešitve za zajezitev nezakonitih migracij, je danes izjavila italijanska premierka Georgia Meloni. Ob tem je ponovno opozorila, da se Italija s problemom nezakonitih migracij ne more spopasti sama.