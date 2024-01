Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna strma pobočja v visokogorju, kjer je novi sneg, ki se ni prav dobro sprijel s tršo podlago, poleg tega je zaradi močnega jugozahodnika nastalo precej zametov. V snežni odeji so krajevno tanjše nestabilne plasti babjega pšena ali sodre. V sredogorju je snega manj, tudi bolj moker je bil in se je s podlago bolje sprijel, zato je tam nevarnost precej manjša.

V gorah je v noči na sredo zapadlo nekaj centimetrov snega. V sredogorju je ponekod deževalo ob negativni temperaturi, verjetno je nastala tanka ledena skorja. Predvsem v visokogorju je pihal zmeren do močan jugozahodnik, ki je še naprej prenašal sneg in gradil nove snežne nanose, ki jih najdemo predvsem na vzhodnih in severnih pobočjih. Sneg od vetra precej predelan, veliko je kložastega snega, ki je predvsem pod grebeni in sedli lahko nestabilen. Danes se je precej ogrelo. Sneg se je na osončenih legah nekoliko ojužil, izraziteje v sredogorju. Spihane lege so poledenele.

Danes popoldne se bo nadaljevalo sončno vreme, nekaj oblačnosti bo ostalo predvsem na območju sredogorja Južnih Julijcev. V visokogorju bo pihal zmeren do močan severozahodnik, v sredogorju pa šibak do zmeren zahodnik. Temperaturna meja nič stopinj Celzija bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Jutri, v petek, zjutraj se bo hitro pooblačilo, vrhovi se bodo zavili v meglo. Že sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne razširile nad vsa gorstva. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1200 metrov in 1600 metrov, zvečer se bo začela dvigovati. Pihal bo zmeren, v visokogorju lahko močan jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno in megleno z obilnimi padavinami. Meja sneženja bo zjutraj na nadmorski višini med 1300 in 1800 metrov, na območju vzhodnih Julijcev in zahodnih Karavank lahko tudi nižje. Popoldne se bo meja sneženja od severa začela spuščati. Pihal bo šibak do zmeren veter spremenljive smeri. Sredi dneva bo na 1500 metrih temperatura okoli 1, na 2500 metrih okoli -3 stopinje Celzija. V nedeljo bo oblačno in še vedno precej megleno. Sneženje bo oslabelo in v gorstvih na zahodu tudi ponehalo. Zapihal bo okrepljen severnik. Skupaj bo v visokogorju zapadlo od 40 do 60 centimetrov snega, v sredogorju pa od 20 do 40 centimetrov.

V gorah bodo ob koncu tedna vremenske in plazovne razmere postale zelo neugodne in nevarne. Jutri, v petek, bodo razmere ostale še bolj ali manj nespremenjene. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo zaradi obilnega sneženja izraziteje povečala v soboto, zlasti v visokogorju, kjer je v snežni odeji prisotna šibka plast ali pa bo sneg padel na trdo, poledenelo podlago. V večjem obsegu je pričakovati spontano plazenje kložastega in nesprijetega snega. V nedeljo bo zapihal okrepljen severnik, ki bo na južnih straneh grebenov in sedel gradil nove klože.