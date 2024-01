Sodniki v protestni izjavi znova pozvali k spoštovanju vladavine prava

Ljubljana, 4. januarja - V protestni izjavi, ki jo je Slovensko sodniško društvo pripravilo ob današnjem protestu, so izpostavili, da danes protestirajo proti kršenju pravnega reda in pozivajo k spoštovanju pravne države in vladavine prava. V vladnem nespoštovanju ustavne odločbe glede sodniških plač vidijo zlorabo oblasti, so še navedli.