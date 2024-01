KPK: Sklepanje podjemnih pogodb uradnih oseb z zunanjimi izvajalci lahko predstavlja sum korupcije

Ljubljana, 4. januarja - Ravnanje uradnih oseb, ki v organih, kjer so zaposleni ali opravljajo funkcijo, sklepajo in podpisujejo podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci, pri tem pa omogočijo nedovoljeno korist sebi ali osebam, s katerimi so povezani, predstavlja sum korupcije, je v načelnem mnenju presodila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).