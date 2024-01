V ZDA preložili sojenje zaradi napada na Salmana Rushdieja

Albany, 4. januarja - V ZDA so preložili sojenje 26-letnemu Hadiju Matarju, ki je obtožen, da je leta 2022 zabodel indijsko-britanskega pisatelja Salmana Rushdieja. Odvetniki obtoženega so namreč tik pred začetkom sojenja zahtevali dostop do rokopisa nove Rushdiejeve knjige, pisateljevih spominov na omenjeni napad, na spletni strani poroča britanski BBC.