V Kočevju končali prenovo občinske stavbe

Kočevje, 4. januarja - V občini Kočevje so zaključili prenovo občinske stavbe, ki je s svojimi skoraj 140 leti klicala po izboljšavah. Med drugim so statično utrdili temelje, uredili izolacijo in fasado ter zamenjali ostrešje. "Stavba ima tako lepši videz, je bolj varna in predvsem energetsko varčnejša," je za STA povedal župan Vladimir Prebilič.