Washington ob vrnitvi Paciorettyja izgubil

Washington, 4. januarja - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi so ponoči odigrali le dve tekmi. Washington je nadaljeval slabe predstave in ob vrnitvi na led nekdanjega ameriškega reprezentanta Maxa Paciorettyja na domačem ledu s 3:6 izgubil proti New Jerseyju, Montreal pa je v gosteh po podaljšku z 2:1 ugnal Anaheim.