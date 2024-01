Azijske borze navzdol

New York/Tokio, 4. januarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so danes vnovič sledili negativnim gibanjem na Wall Streetu in se prav tako znižali. Iz zapisnika z zadnjega zasedanja ameriške centralne banke niso dobili nobenih novih namigov glede znižanja obrestni mer, k pesimističnemu vzdušju je po besedah analitikov prispeval napet položaj na Bližnjem vzhodu.