Real Madrid začasno sam na vrhu španske lige

Madrid, 3. januarja - Nogometaši madridskega Reala so v današnji tekmi 19. kroga španske lige premagali Mallorco z 1:0 in so po večernem obračunu Girone in Atletica zdaj znova točkovno poravnani s katalonsko zasedbo na vrhu lestvice. Girona je namreč v izdihljajih tekme premagala Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka s 4:3.