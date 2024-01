Barcelona, 3. januarja - Košarkarji Barcelone so v 18. krogu evrolige premagali Real Madrid s 83:78. Za Madridčane je to šele drugi poraz v tej sezoni in ostajajo na vrhu razpredelnice, Barcelona je tretja. Zmagal je tudi drugouvrščeni Virtus iz Bologne s 85:83 proti Bayernu.