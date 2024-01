Newyorške borze končale v rdečem

New York, 3. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Vrednosti delnic na Wall Streetu so v sredo nadaljevale s padanjem v začetku novega leta, pri čemer so bili vsi trije ključni indeksi previdni zaradi negotovosti, kdaj bi lahko ameriška centralna banka FED začela zniževati obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.