Madrid, 3. januarja - Nogometaši madridskega Reala so v današnji tekmi 19. kroga španske lige premagali Mallorco z 1:0 in začasno na vrhu lestvice prišli do treh točk naskoka. Najbližja zasledovalca, Girona in madridski Atletico Jana Oblaka, bosta tekmo tega kroga začela danes zvečer ob 21.30.