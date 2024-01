Nato v luči ruske grožnje v skupinsko nabavo 1000 raketnih sistemov patriot

Luxembourg, 3. januarja - Evropske partnerice v zvezi Nato so podpisale pogodbo za skupinsko nabavo do 1000 raketnih sistemov patriot, s čimer želijo okrepiti zračno obrambo v luči ruske grožnje, so danes sporočili iz zavezništva. Dogovor so sklenile Nemčija, Nizozemska, Romunija in Španija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.