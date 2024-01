V Srbiji zaživela evidenca Ne kliči, trgovcem grozi kazen

Beograd, 5. januarja - Potrošniki v Srbiji se lahko odslej vpišejo v evidenco Ne kliči in se tako zaščitijo pred neželenimi klici in sporočili trgovcev in oglaševalcev, ki jim ponujajo svoje izdelke in storitve. Vzpostavitev evidence določa zakon o zaščiti potrošnikov, z objavo ustrezne uredbe v uradnem listu pa se uporablja od danes. Kršiteljem grozijo globe.