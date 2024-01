V Univerzitetni knjižnici Maribor o življenju in delu Antonije Štupca

Maribor, 4. januarja - Zveza kulturnih društev Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor danes vabita na dogodek z Vlasto Stavbar, ki bo v ciklu Spominjanja predstavila življenje in delo Antonije Štupca. Mineva namreč 150 let od rojstva te učiteljice in aktivistke, ki se je zavzemala za slovensko osnovno šolo, socialno pravičnost in enakopravnost žensk.