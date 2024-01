Objavljeni razpisi v okviru štipendijskih programov Ad futura

Ljubljana, 3. januarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpise štipendijskih programov Ad futura, katerih namen je spodbujanje mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev v tujino in iz tujine v Slovenijo. Med njimi so program Erasmus+, študij v tujini, program Fulbright, različna tekmovanja in gostovanja v tujini.