Ljubljana, 3. januarja - V tednu pred novim letom, med 25. in 31. decembrom, na slovenskih cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom, so sporočili z Generalne policijske uprave. V letu 2023 so sicer slovenske ceste terjale 83 smrtnih žrtev, leto pred tem pa 85 smrtnih žrtev, so še dodali.