Inšpektorji pod drobnogled vzeli imetnike vodne pravice

Ljubljana, 3. januarja - Inšpektorji za naravo in vode so preverjali, ali imetniki vodne pravice za oskrbo prebivalstva s pitno vodo izpolnjujejo obveznosti, predvsem glede odvzetih količin vode in glede upravljalcev vodovodnih sistemov. Akcija je stekla že leta 2022, v inšpekcijskih postopkih pa so preverjali realizacijo že izdanih inšpekcijskih odločb.