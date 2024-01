V občini Bohinj plaz odnesel tri alpiniste

Bohinj, 2. januarja - V občini Bohinj je danes okoli 12. ure v vzhodni grapi Tošca kložasti plaz odnesel tri alpiniste, pri čemer sta bila lažje poškodovana 35-letni gornik in 27-letna gornica. Oba so reševalci s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, so sporočili s Policijske uprave Kranj.