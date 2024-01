Pred dvorano VS ZN odslej dve leti tudi slovenska zastava

New York, 2. januarja - Na sedežu ZN v New Yorku je danes potekala slovesna postavitev zastav ob nastopu mandata petih novih članic Varnostnega sveta (VS) ZN za obdobje 2024-2025, med katerimi je tudi Slovenija. Veleposlanik Žbogar je v nagovoru ob dogodku med drugim poudaril, da bo delo slovenske misije v Varnostnem svetu vodila zunanja politika miru.